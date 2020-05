Macron perde maioria absoluta na Assembleia Nacional francesa

O partido do Presidente francês perdeu, nesta terça-feira, a maioria absoluta na Assembleia Nacional francesa, na sequência da criação de um novo grupo parlamentar, formado por dissidentes do movimento A República em Marcha, o partido de Emmanuel Macron.

Composto por 17 deputados, o novo grupo político, o nono no Parlamento francês, foi oficializado nesta terça-feira, anunciaram os deputados fundadores à agência de notícias France-Presse (AFP).

Numa declaração política escrita pelos deputados dissidentes, eleitos pelo partido do Presidente francês, o novo grupo, batizado "Ecologia Democracia Solidariedade", afirmou ser "independente", "nem na maioria, nem na oposição".

Com a criação da nova formação política – que inclui Matthieu Orphelin, próximo de Nicolas Hulot, ex-ministro da Transição Ecológica de Macron e antigos membros da ala esquerda do A República em Marcha, como Aurélien Taché e Cédric Villani – o partido de Emmanuel Macron perde a maioria absoluta no Parlamento francês.