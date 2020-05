Covid-19: Reino Unido ultrapassa barreira das 35 mil mortes

Veja também:

O Reino Unido ultrapassou, esta terça-feira, a barreira das 35 mil mortes por Covid-19, anunciou o Governo britânico no balanço diário.

Nas últimas 24 horas foram registados 545 óbitos, elevando o total para 35.341, mais do triplo das mortes diárias contabilizadas na segunda-feira (160).

Foram, ainda, contabilizados 2.412 novos casos de infeção, aumentando para 248.818 o número de casos confirmados.

Os doentes hospitalizados são, agora, 10.025, mais 617 que no dia anterior.

No domingo e segunda-feira os balanços tinham registado os números mais baixos de óbitos desde março, no entanto os dados são frequentemente afetados por um atraso no registo administrativo dos óbitos, durante o fim de semana.

A tendência e ritmo da mortalidade têm estado em declínio no Reino Unido nas últimas semanas, mas estima-se que o impacto da pandemia no país seja maior do que os balanços feitos diariamente pelo Governo.

O Reino Unido é o país da Europa com maois casos confirmados de Coivd-19 e mais mortes provocadas doença.