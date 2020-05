​Casal chinês encontra filho raptado há 32 anos

Os pais e um filho raptado reencontraram-se ao fim de 32 anos, na China. Tudo começou a 17 de outubro de 1988, quando Mao Yin tinha apenas dois anos. O pai foi buscá-lo à creche, na cidade de Xian, e quando iam a caminho de casa, parou à porta de um hotel para o menino beber água. Uma desatenção momentânea chegou para que a criança desaparecesse.

A história é revelada esta terça-feira pela BBC. A família começou por procurá-lo na cidade e arredores. Chegaram mesmo a pensar que o tinham encontrado, mas a pista revelou-se falsa. A busca foi-se alargando. A mãe deixou o emprego e partiu à procura do filho. Percorreu dez províncias, distribuiu 100 mil panfletos. Foi a programas de televisão, pediu ajuda, mas nada. Seguiu 300 pistas diferentes. Todas falsas.

Em 2007, a senhora Li juntou-se à organização Baby Come Back Home, um grupo de voluntários que procura crianças desaparecidas. Ajudou a reunir 29 crianças com os respetivos pais. Só o seu filho continuava desaparecido.

Com foi Mao Yin encontrado?

Em abril, a polícia recebeu uma pista acerca de um homem que vivia na província de Sichuan, a mil quilómetros de Xian, e que tinha adotado uma criança pequena muitos anos antes.

A polícia fez um teste de ADN para perceber se havia alguma relação entre aquela a criança adotada – agora com 34 anos – e os pais de Mao Yin e o resultado foi positivo. Tinha sido vendido a um casal sem filhos por 840 dólares, a preços atuais.

A investigação relativa ao rapto ocorrido em 1988 ainda prossegue e as autoridades não revelaram qualquer informação sobre o casal que criou Mao Yin

A senhora Li recebeu a notícia no dia 10 de maio, Dia da Mãe na China. “Foi a melhor prenda que podia ter recebido”, reconheceu ela.

Mao Yin, entretanto rebatizado como Gu Ningning, dirige agora um negócio de decoração de interiores. Não sabe ainda qual será o seu futuro, mas sabe que vai passar algum tempo com os pais.

O rapto de crianças na China

O rapto e tráfico de crianças é um problema na China há décadas. Não há Não há números oficiais, mas no site Baby Come Back Home há 14,894 apelos de pais que procuram os seus filhos e 7,411 de pais que procuram as suas filhas. Em 2015, estimava-se que todos os anos eram raptadas na China 20 mil crianças.

O problema já era, no entanto, anterior. Já em 2009, o Ministério da Segurança Interna criou um banco de ADN que permitiu encontrar mais de seis mil crianças. Em maio de 2016, o mesmo ministério lançou o sistema “Reunião”, através do qual mais de quatro mil crianças foram devolvidas aos seus pais.