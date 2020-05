Plantel do Olhanense ainda sonha com a II Liga e escreve a Cristiano Ronaldo

O Olhanense mantém acesa a esperança de subir à II Liga, depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter atribuído a subida de divisão a Vizela e Arouca por serem as equipas com mais pontos das quatro séries do Campeonato de Portugal. A equipa de Olhão mantém a luta por conseguir um lugar no segundo escalão do futebol português, e esta terça-feira o plantel do Olhanense escreveu uma carta aberta a Cristiano Ronaldo, para que este possa apoiar a causa do emblema algarvio.



Em entrevista a Bola Branca, Tiago Jogo, um dos capitães do Olhanense, explica o que os motivou a escrever ao capitão da seleção nacional.

“Sentimos-nos injustiçados pelo que está a acontecer, pela excelente época que fizemos. Sentimos que está a ser uma injustiça, porque estamos a ser prejudicados em relação aos outros dois primeiros classificados, visto que também ficámos em primeiro. Como o Cristiano Ronaldo é o ídolo máximo do futebol português, é aquele jogador que todos idealizam ser, temos jogadores no plantel que adoram o Ronaldo e ambicionam chegar a esse nível, e isso era um passo importante para esses jogadores jovens, porque iam subir mais um patamar com a subida à II Liga e achamos que merecemos isso. Quisemos procurar o Ronaldo, porque o clube está a fazer tudo para que a decisão seja revertida, e nós como achamos isto muito injusto, fizemos a carta para tentar ter o apoio de Cristiano Ronaldo”, afirma Tiago Jogo.