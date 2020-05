Liga revela que "haverá jogos de segunda a domingo”

Veja também:

O calendário dos 90 jogos que restam até ao fim do campeonato será conhecido ainda esta semana e incluirá partidas de segunda a domingo. A garantia é dada pela diretora executiva da Liga Portugal, em entrevista a Bola Branca. Sónia Carneiro revela as datas para o reinício e fim da competição e a cadência de jogos, que em largos períodos ocorrerão todos os dias.

"Teremos futebol de segunda a domingo, exceto em alguns dias de julho em que não será possível. Os adeptos irão 'matar' toda a 'fome' de bola que tiveram durante estes dois meses e meio de confinamento", explica Sónia Carneiro, que revela que o campeonato percorrerá as oito semanas que vão de 4 de junho a 26 de julho.



“Serão oito semanas garantidas de futebol. Oito semanas fantásticas. Estamos a trabalhar com os operadores para otimizar horários e preencher o calendário o mais possível com o número máximo de dias com jogos. Vai haver alturas em que teremos jogos todos os dias. Os clubes estão a fazer um grande esforço nesse sentido e esse trabalho está a ser feito com os departamentos de futebol, para as equipas terem um período de descanso mínimo de três a quatro dias”, enaltece.



Detalhando a forma de preencher o calendário, a diretora executiva da Liga Portugal anuncia poucas exceções para um ritmo diário de jogos:

“É importante o esfoço que está a ser feito pelos operadores, que são uma parte importantíssima do futebol e alimentam grande parte do que os clubes conseguem ter. Os clubes estão conscientes disso e, em colaboração estreita entre os operadores, clubes e Liga, vamos definir um calendário que possa ser agradável para todos e que possa ter futebol praticamente todos os dias nestas oito semanas."

Isso só não será possível na última jornada, "por razões regulamentares", e nas duas primeiras, "porque há algum risco de lesões".

"As duas primeiras jornadas terão um espaçamento de quatro ou cinco dias, mas a partir daí teremos jornadas com jogos que vão ocupar quase todos os dias. Provavelmente, ainda dentro desta semana, será publicado o calendário dos 90 jogos que restam até ao fim do campeonato”, avança.