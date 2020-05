“É evidente que Leiria é o melhor local para a final da Taça de Portugal”

Veja também:

O presidente da Associação de Futebol de Leiria defende, em Bola Branca, que o jogo entre FC Porto e Benfica deve ser realizado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa.



Com a certeza que a final da Taça de Portugal não se realiza no Jamor, várias são as opções para receber o encontro entre Benfica e FC Porto. Algarve, Aveiro e Madeira, são os palcos com candidaturas assumidas, juntando-se agora o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa em Leiria.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente da Associação de Futebol de Leiria, Manuel Nunes, defende o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa como a melhor opção para receber a final da prova rainha do futebol português.

“Penso que é uma questão que é evidente que a final da Taça de Portugal se realize em Leiria, atendendo aos dois finalistas, FC Porto e Benfica. Atendendo também ao que era habitual há muitos anos em diversas modalidades, em que as finais tinham equipas da zona norte e da zona sul, e foram muitas vezes jogadas aqui em Leiria. Agora da mesma forma acontece essa situação.”

“Sabendo que temos o Estádio Municipal Magalhães Pessoa, um estádio Euro 2004 e que está nas mesmas condições que sempre esteve, e que é utilizado pela União de Leiria, e por isso achamos que o estádio tem condições para se poder fazer a final. É equidistante, é central, está em funcionamento, há aqui boas instalações hoteleiras, auto-estradas e unidades de saúde de qualidade. Há condições para se fazer esse jogo, mas o que podemos dizer é que queremos ajudar a resolver um problema”, afirma o dirigente.

O municipal de Leiria Magalhães Pessoa, um estádio do mapa euro 2004, não está preparado para receber a tecnologia do VAR. Manuel Nunes garante que isso não será um obstáculo, desde que a decisão da FPF seja tomada com brevidade.

“Se tudo for assumido rapidamente e com convicção, a câmara municipal e o seu presidente estarão disponíveis para ajudar a resolver esse problema, porque é câmara é a proprietária do estádio. Há essa disponibilidade, há essa intenção, há esse gosto, há esse interesse por parte da Associação de Futebol e do Município de Leiria, o que é preciso é que haja tempo para ver se vale a pena fazer determinado tipo de intervenção que esteja em falta, para cumprir os regulamentos da Federação”, conclui Manuel Nunes.