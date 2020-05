TAP pode ser "um outro Novo Banco no pós-pandemia"

Veja também:

O economista João Cerejeira admite que o Governo poderá estar a usar o cenário de insolvência na TAP para obrigar os privados a aceitar as exigências do Estado, para avançar com uma injeção de dinheiro público na companhia aérea. O especialista também admite que, com uma dívida total de 2,3 mil milhões de euros, a TAP pode tornar-se, quase, "noutro Novo Banco no pós-pandemia".

Comentando na Renascença as declarações do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, esta terça-feira, no Parlamento, o professor de economia da Universidade do Minho considera que, "neste caso, a dissolução da empresa não passará de um mero trunfo que o Governo quererá levar para a negociação com os privados".

João Cerejeira defende que o Estado não tem interesse na falência da transportadora aérea nacional.

"Parece mais uma medida de força que não deverá gerar qualquer consequência prática, ou seja, não será expectável que o Estado deixe falir a TAP", tal como acontece no resto da Europa.