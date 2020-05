Orçamento Suplementar vai estar associado a programa de emergência, diz Costa

Veja também:

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que o Governo trabalha num desenho do Orçamento Suplementar associado a um programa de emergência económico e social, mas ainda faltam dados claros sobre o cenário macroeconómico e sobre os mecanismos europeus disponíveis.

António Costa falava aos jornalistas antes de almoçar com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, no Bairro Alto, em Lisboa, depois de questionado sobre as principais linhas do Orçamento Suplementar, documento que o Governo tenciona apresentar em junho na Assembleia da República.

"Estamos a começar a trabalhar no desenho do Orçamento Suplementar e, entre o final desta semana e o início da próxima, teremos contactos com os partidos representados na Assembleia da República e com os parceiros sociais. Precisamos ainda de uma clarificação do quadro europeu para se poder saber com que mecanismos contamos e também termos uma base mais segura sobre qual é o quadro da retração da nossa economia", declarou o líder do executivo.

O primeiro-ministro frisou depois que o Orçamento Suplementar "tem de estar associado a um programa de emergência económico e social, que antecederá o programa de relançamento da economia" portuguesa.

Questionado se admite uma baixa de impostos para estimular a atividade económica, designadamente do IVA, António Costa recusou-se a "fazer especulações sobre aquilo que pode ser o desenho" desse Orçamento Suplementar.

Logo a seguir, no entanto, fez este comentário: "Felizmente a pergunta já mudou, porque há duas semanas a grande angústia era a de saber quando começava a austeridade".

"Já perceberam que não vamos começar pela austeridade, mas teremos de adotar um conjunto de medidas que permitam estimular a capacidade dos agentes económicos e das famílias no sentido de manterem a sua vida e serem todos parceiros ativos na recuperação do país. Tivemos um enorme sucesso na contenção da pandemia, e temos agora de ter um enorme sucesso em não estragar o adquirido e na recuperação da economia", disse.