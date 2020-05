Mário Ferreira. “Para mim [as ações da Cofina] são lixo”

Não, por acaso não li essas declarações...

O que posso dizer é que não se fazem omeletes sem ovos. Uma estratégia de crescimento, e reestruturação não se fará isso sem bons profissionais. Mas um mau profissional, não tenha ilusões, será sempre um mau profissional esteja na comunicação social, seja ator, técnico de luz ou engenheiro. Nós o que fazemos é dar mérito e crédito a todos os que são bons. Os que forem bons não se têm de preocupar com rigorosamente nada, porque a gente conta com todos os que queiram fazer parte de uma equipa motivada, e que queiram trabalhar.

O negócio da Media Capital, como já disse, começa por ser pensado com o engenheiro Paulo Fernandes, com quem passava férias regularmente, e acaba consigo a avançar a solo depois de uma desistência para a qual não foi consultado. Para o Mário Ferreira é mais importante um bom negócio do que um amigo?

É óbvio que não. Essa pergunta tem de a fazer ao engenheiro Paulo Fernandes. Eu, e o engenheiro Paulo Fernandes teve provas disso, sempre fui amigo e leal. Ele convidou-me, pensava eu pela amizade que me tinha, agora tenho dúvidas fruto do que se passou ontem [quinta-feira] e se passa hoje [sexta-feira] de ter decidido fazer um ataque com mentiras dentro do que é o estilo do Correio da Manhã, arrastando todos os outros meios, até credíveis, como o Jornal de Negócios e a Sábado, para um ataque pessoal, e sem disfarçar.

Dizia no próprio ataque − das mentiras fabricadas sem qualquer novidade editorial, nem notícia nova, histórias fabricadas − que eu seria concorrente de uma oferta da Cofina. O que aconteceu é que o engenheiro Paulo Fernandes só não ficou com a Media Capital porque não quis. Não há outra razão aparente. Ele sabe disso, todos sabemos disso, e o resto que possa vir são histórias. Que ele se tenha arrependido, acho que todos temos o direito de nos arrependermos de alguma coisa, a forma é que está errada.



É óbvio que se ele me tivesse ligado e dito: “ias ser o segundo maior acionista deste grupo, mas esta vai ser a nossa decisão, o que é que achas?" Eu teria de dizer: "tenho de concordar com vocês”. Se fui convidado, em princípio, estaria alinhado com o que seria a estratégia do grupo, mas ele assim não quis fazer infelizmente. Preferiu agora, depois de eu ter sido esquecido e abandonado deste negócio e ter continuado só, arrepender-se e apresentar uma proposta. Nem fiquei preocupado com isso. Fiz o meu trabalho e a minha proposta. É a melhor maneira de estar na vida. Mas, longe de tudo, acreditaria ou pensaria que o engenheiro Paulo Fernandes daria ordens aos seus funcionários para fazer um ataque daqueles.

Depois da desistência da Cofina, não voltou a falar com o engenheiro Paulo Fernandes?

Não.

Nunca mais...

Não, porque achei que a falar devia ter sido antes. Depois dessa altura nunca mais voltei a falar. Não tenho sequer intenções de falar, depois do que se passou ontem a remota chance que poderia haver de voltarmos a falar desapareceu.

Em declarações ao Expresso sobre esta matéria, já disse que ele tem mau perder, e acusou a Sábado e o Correio da Manhã de escreverem mentiras. Vai continuar a ser acionista de um grupo que tem meios que acusa de mentir, ou está vendedor?

É muitos simples. Fiquei agarrado a 2,5% da Cofina, sou acionista de referência porque tenho mais de 2%. Mas só tenho porque o engenheiro Paulo Fernandes, numa altura em que achou que lhe daria jeito ter um acionista como eu, me pediu para investir, e ir ao aumento de capital. Disponibilizei 20 milhões de euros meus, da minha empresa, para investir nesse negócio. Fui comprando ações, estavam a um preço bastante mais alto, mas como ele abandonou o negócio da forma como abandonou, as ações passaram para metade.