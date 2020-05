Costa vai estudar descida do IVA na restauração e outras medidas

Veja também:

O primeiro-ministro não rejeita, para já, a possibilidade de baixar o IVA da restauração. À saída de uma reunião com os dirigentes da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), António Costa não se comprometeu, mas admitiu que “na crise anterior, a redução do IVA permitiu a criação de dezenas de postos de trabalho e neste momento é fundamental preservar as empresas e os empregos”.



Costa recebeu um documento com onze propostas apresentadas pela AHRESP, entre as quais consta a descida do IVA da restauração de 13% para 6%, que prometeu analisar. Para já, congratula-se com o trabalho feito no sentido de garantir a segurança dos portugueses no regresso aos restaurantes.

“Definimos as regras para esta quinzena e vamos avaliar como vai evoluir. Temos consciência de que limitar a lotação a 50% do seu máximo implica custos e o nosso desejo é que essas restrições possam ser avaliadas”.

Mesmo com limitações, o primeiro-ministro não tem dúvidas sobre a importância da reabertura dos restaurantes, lembrando que o setor da restauração é o motor se uma série das atividades económicas, a começar pela agricultura. “O vinho teve uma quebra muito significativa e ao restabelecermos a restauração é também a fileira agroalimentar que estamos a dinamizar”.

Dinamizar a economia sem descontrolar a pandemia

A dinamização da economia e, antes disso, a adoção de respostas de emergência à crise económica e social que o país atravessa, serão os temas fortes das reuniões que Costa tem já agendadas com os parceiros sociais e com os partidos.

“Estamos a receber propostas de vários setores económicos e tenho várias reuniões para recolher o conjunto de propostas para dar uma resposta de emergência à crise económica e social”, afirmou António Costa para quem, uma vez contida a pandemia, é agora preciso conter a crise económica e social.

O primeiro-ministro aproveitou para fazer um balanço dos primeiros quinze dias de desconfinamento. “Os dados que temos são animadores porque não houve aumento da taxa de contaminação nem dos internamentos. Esperemos que nesta segunda fase a tendência se mantenha”.

Deixou, por isso, um apelo para que esta fase de “liberalização do confinamento”, para que os portugueses comecem a sair e a consumir os bens e serviços, entretanto reabertos, mas sempre com os cuidados necessários para que não se verifique um descontrole da pandemia.