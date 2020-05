Marcelo convida portugueses a redescobrirem o património cultural de Portugal

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convida os portugueses a "redescobrirem o encanto" do património cultural de Portugal, programando férias no país e fazendo visitas aos monumentos que porventura há muito não visitam.



O chefe de Estado deixou esta mensagem no final de uma visita à Torre de Belém, em Lisboa, durante a qual esteve acompanhado pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, no dia em que os museus e monumentos voltaram a estar abertos ao público, depois de semanas encerrados devido à pandemia de covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu aos portugueses para "fazerem aquilo que no dia a dia muitos não fazem, que é conhecer o que é fundamental no património" de Portugal, observando: "Os estrangeiros visitam, conhecem, e nós de repente damo-nos conta de que não conhecemos ou não visitamos há muitos anos, muitos, muitos anos, o que é imperdoável".

"Não é apenas o apelo a que em junho, em julho, em agosto, em setembro passeiem em Portugal, fiquem em Portugal e programem as vossas férias em Portugal, mas aproveitem para fazer turismo cultural, com crianças e com jovens. E começar na Torre de Belém é começar num dos grandes monumentos da nossa pátria", acrescentou.