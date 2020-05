Papa Francisco evoca João Paulo II como "um homem da misericórdia"

O Papa Francisco evocou, esta segunda-feira, João Paulo II como “um homem da misericórdia”, durante a missa a que presidiu junto ao túmulo do papa polaco, na Basílica de São Pedro, assinalando o nascimento de Karol Wojtyla.

Francisco destacou “três das muitas facetas deste homem de Deus: a oração, a proximidade ao povo e seu amor à justiça”.

“São João Paulo II foi um homem de Deus que, há 100 anos, o Senhor deu ao seu povo”, disse o Papa, na missa que celebrou esta manhã junto ao túmulo do papa polaco.

"No modo como rezou, como viajou ao encontro de todos e como consolidou a ligação entre justiça e misericórdia, é hoje modelo para todos", sublinhou Francisco.

A primeira faceta que Francisco sublinhou foi a sua grande capacidade de oração: “Mas como é que um homem com tanto trabalho para fazer e para guiar a Igreja, rezava tanto? Ele bem sabia que a primeira missão de um bispo é rezar. Por isso, é modelo para todos.”

A segunda faceta em destaque é a proximidade, que o levou a viajar pelo mundo inteiro, “para procurar e encontrar o seu povo”, pois ou “um pastor está próximo do seu povo, senão não é pastor. E São João Paulo II deu-nos o exemplo desta proximidade.”

O terceiro aspeto que Francisco sublinhou foi o do amor à justiça: “aAjustiça social, a justiça dos povos, a justiça que afasta as guerras, a justiça plena. Por isso, São João Paulo II foi o homem da misericórdia, porque justiça e misericórdia caminham juntas."

“Pensemos em quanto fez para que as pessoas entendessem a misericórdia de Deus. Pensemos como levou por diante a devoção a Santa Maria Faustina”, religiosa polaca que viveu entre 1905 e 1938, disse ainda Francisco.



João Paulo II determinou, no ano 2000, que o primeiro domingo a seguir à Páscoa, o segundo do Tempo Pascal, se passasse a denominar da “Divina Misericórdia”, no seguimento das indicações redigidas no "Diário" de Santa Maria Faustina Kowalska.

Segundo Francisco, o primeiro Papa polaco da história entendeu que “a justiça de Deus tinha este rosto de misericórdia”.

Assisitram à celebração algumas dezenas de pessoas reunidas diante do túmulo do santo polaco, num dos altares laterais da Basílica de São Pedro.