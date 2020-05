Museu do Patriarcado desafia a “ReViver o Mosteiro”

A proposta é visitar o Mosteiro de São Vicente de Fora através das memórias de todos aqueles que o frequentaram no século passado. "Reaproximar o Mosteiro da comunidade envolvente" é o principal objetivo desta iniciativa, diz à Renascença a Coordenadora do Museu do Patriarcado.

Joana Santos salienta que se pretende, de certa forma “devolver” o Mosteiro a todos aqueles que o frequentaram no passado, relembrando que são todos testemunhas vivas da História. A História é feita pelas gentes que nela habitam. “A História somos todos nós".

A ideia surgiu há cerca de um ano, quando foi criada a página do Facebook do Mosteiro. Nessa altura, receberam "muitos comentários de pessoas que passaram pelo Mosteiro e que, de certa forma, procuravam partilhar as suas vivências. (...) Foi neste âmbito que surgiu o Projecto 'ReViver o Mosteiro' e que pretendemos fazer perdurar enquanto existirem memórias para partilhar".

Por isso, é pedido às pessoas "que tenham recordações antigas do Mosteiro, até ao final do século XX, que as partilhem connosco. Essas recordações podem ser fotografias ou também relatos de histórias/episódios vividos no Mosteiro que lhes tragam boas memórias".

A responsável sublinha que este desafio dirige-se, nomeadamente, "aos que aqui andaram na Catequese, aos que aqui celebraram o seu casamento, aos antigos elementos dos Grupos de Jovens que aqui se reuniam, aos alunos do Liceu Gil Vicente que aqui tiveram aulas, aos funcionários do Arquivo do Ministério da Justiça, do Centro de Dia ou do Departamento das Finanças que aqui trabalharam, aos antigos habitantes do casario da fachada sul, entre tantos outros".

Quem estiver interessado em participar deverá enviar as suas memórias para o email do mosteiro museu@patriarcado-lisboa.pt