​Ferro Rodrigues decidido a votar em Marcelo

O presidente da Assembleia da República mantém a intenção de votar "sem hesitações" em Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais, se o atual Presidente da República se recandidatar.



Ferro Rodrigues falava aos jornalistas à entrada de um almoço com o primeiro-ministro no Bairro Alto, em Lisboa, depois de interrogado sobre a forma como encara uma possível candidatura presidencial de Ana Gomes.

Apesar de ter escolhido a ex-eurodeputada para o Secretariado Nacional do PS quando foi secretário-geral do partido, Ferro Rodrigues não comenta a eventual entrada de Ana Gomes na corrida a Belém, limitando-se a dizer que acha natural que outros procurem "marcar terreno".

"Vejo como normal que, nesta fase, em que não há candidaturas apresentadas, algumas pessoas procurem marcar terreno, marcar posição. Sobre as presidenciais não mudei uma vírgula daquilo que disse já há mais de um ano e meio", frisou o antigo líder do PS.

Há um ano e meio, Ferro tinha dito que, se as eleições fossem amanhã, não hesitaria em votar em Marcelo Rebelo de Sousa. "E não tenho motivos nenhuns para retirar essa afirmação", completou o presidente da Assembleia da República.

O presidente da Assembleia da República tentou ainda retirar significado ao facto de Ana Gomes ter feito parte da sua direção. "António Costa também esteve comigo na direção do PS quando eu era secretário-geral".

"Aliás, António Costa foi líder do Grupo Parlamentar do PS, coisa que muito me orgulho. E mais tarde tive a ocasião de lhe retribuir”, tendo sido, também, presidente da bancada socialista.

"Acho que ainda faltam seis meses para a campanha das eleições presidenciais. Portanto, vamos esperar que haja apresentações de candidaturas", acrescentou Ferro Rodrigues.