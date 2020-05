Utentes do Lar do Comércio vão voltar a ser testados à Covid-19

Veja também:

Os utentes do Lar do Comércio, em Matosinhos, vão voltar a ser testados à Covid-19 antes de regressarem às suas instalações, que começaram este domingo, a ser descontaminadas, adiantou à Lusa o major Milton Pais.

Depois de concluído o processo de descontaminação e antes de voltarem a ocupar os seus quartos, os idosos vão ter de voltar a ser submetidos a novos testes, mesmo que numa primeira fase tenham dado negativo, explicou.

Durante este domingo, 36 militares do Elemento de Defesa Biológico, Químico e Radiológico concluíram a primeira de duas fases de descontaminação, contou. O militar adiantou que hoje foi descontaminada, com cerca de 350 litros de descontaminante, a ala sul do lar que compreende seis andares e uma cave.

Posteriormente, e numa segunda fase, que deverá acontecer previsivelmente na quarta-feira, será feita a descontaminação da ala norte e infantário, espaço que atualmente acomoda cerca de 70 utentes que testaram negativo à Covid-19, adiantou.

Esta operação, para a qual estes militares estão preparados, garantiu, deverá ficar concluída no final da semana, referiu.