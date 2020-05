Regressar aos cafés e restaurantes. “Sabe bem estar na esplanada”

Veja também:

Passam poucos minutos das seis da manhã. A Rua Augusta não é a mesma. Outrora preenchida de esplanadas prontas a receber turistas, esta segunda-feira nenhuma delas estava montada. Foi preciso virar a esquina, na Rua da Vitória, para encontrar uma. A essa hora já Miguel Mendes, proprietário do Café Vitória, arrumava as mesas e cadeiras na rua, de forma meticulosa.

À entrada do espaço estão vários avisos: ‘obrigatório o uso de máscaras’ ou ‘só podem entrar duas pessoas’. Nada pode falhar. “Agora temos bastantes exigências, que temos de cumprir. Tivemos de fazer muitas adaptações, ficamos bastante diminuídos”.

A esta redução na capacidade para receber os clientes junta-se a falta de turistas, os clientes habituais deste café. “Ao nível turístico ficámos a zero. Éramos um ponto de paragem. Temos aqui muitos cruzeiros aqui em Santa Apolónia e mais o turista que vinha de avião, deixou de vir. A nossa faturação está a 10%, o que fazemos agora numa semana fazíamos num dia”, diz Miguel Mendes que é também responsável pelo café em frente, o Cais das Colunas, que reabriu esta segunda-feira. Pouco mais de uma dezena de trabalhadores regressam ao trabalho, depois de dois meses em "lay-off".



No silêncio da manhã ouve-se um ruído vindo de outra rua perpendicular à Rua Augusta. É o som da pistola de pressão que um proprietário de outro café está a usar para lavar as cadeiras da esplanada. Uma nova rotina, antes de abrir as portas. Sem grandes conversas, diz apenas que agora abre às 8h00, quando começa o movimento, e não às 6h30 como antes.

Se estas esplanadas estão vazias por faltas de turistas, o mesmo não se pode dizer no Café Académico, em Benfica. Um grupo de vizinhos reencontra-se na esplanada. “Já tinha saudades de vir ao café, sabe bem estar um pouco na esplanada, desde que nós tomemos as devidas precauções não há problema”, diz Ana Maria que já sublinha os cuidados que os proprietários do café têm.

“Saem os clientes vêm logo desinfetar as mesas e as cadeiras, já reparei nesse pormenor. E as distâncias também estão boas.” Já o tema da conversa não é difícil de adivinha. “É o coronavírus e a pandemia, a ver se não vem para aí novamente.” Ao lado está Irene que acrescenta que o principal objetivo destes encontros é “cumprimentar e estar com as pessoas que já não víamos há muito tempo, há muitos meses. As amigas do café, é o regresso à vida.”