Lisboa: Três feridos em confrontos entre adeptos. Sporting repudia violência

De acordo com o Cometlis, três homens, com idades entre os 20 e os 26 anos, terão sido agredidos por um grupo de cerca 15 pessoas, desconhecendo-se a sua identidade.

Três homens foram agredidos por um grupo de 15 pessoas na noite de domingo, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, tendo dois sido transportados para o Hospital Santa Maria para receber tratamento. Os grupos poderão, alegadamente, ter ligações a claques de futebol, nomeadamente do Sporting e Benfica.

O Sporting já reagiu aos incidentes da última noite, “perto das imediações do Estádio José Alvalade”. O clube de Alvalade “repudia, mais uma vez, os episódios de violência que continuam a marcar a vida do desporto em Portugal.

“A visão do Clube assenta no princípio basilar de que o desporto é um meio para atingir um fim – e que tem como objetivo melhorar o bem-estar da vida das pessoas. No dia em que faz 24 anos da morte de um adepto do Sporting CP, no estádio do Jamor, vítima de um very-light, é lamentável e preocupante que estes episódios continuem a acontecer”, refere o Sporting, em comunicado.

O Sporting promete “continuar a liderar o processo e debate de promoção de um clima saudável e de melhoria do espetáculo desportivo em Portugal e apela por isso, mais uma vez, à intervenção das autoridades num problema que extravasa o âmbito meramente desportivo”.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que os dois grupos se envolvem em confrontos, com vários jovens a agredir outro no chão e a colocarem-se em fuga.