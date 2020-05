​Incêndio em prédio em Aveiro fez 12 feridos por inalação de fumos

Um incêndio num prédio de cinco andares na rua Engenheiro Von Haff, no centro da cidade de Aveiro, fez esta segunda-feira 12 feridos por inalação de fumos, incluindo uma criança, disse à Lusa fonte dos Bombeiros.



O alerta para os bombeiros foi dado pelas 12h41, tendo sido mobilizados para o local 31 elementos acompanhados por 10 viaturas, dos Bombeiros Novos e Velhos de Aveiro.

Em declarações à Lusa, Paulo Carvalho, adjunto de Comando dos Bombeiros Novos, disse que o fogo teve origem na cozinha de um apartamento situado no segundo andar, tendo havido necessidade de evacuar o prédio por causa do fumo.

Segundo o mesmo responsável, as vítimas, onde se incluem uma criança e duas pessoas que estavam acamadas, foram transportadas para o Hospital de Aveiro com sintomas de intoxicação.

Paulo Carvalho referiu ainda que a cozinha "ficou totalmente destruída".

Cerca das 14h00, os moradores começaram a regressar às suas casas, estando a ser retomadas as ligações da eletricidade e do gás, uma operação que está a ser acompanhada pelos bombeiros que permanecem no local.

Além dos Bombeiros Novos e Velhos, também estiveram no local elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica e a PSP.