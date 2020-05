​Em obras desde o verão passado, o Liceu Camões "inventou" salas de aula para cumprir regras do desconfinamento

Veja também:

A estátua de Luís de Camões à entrada do liceu, de máscara colocada, não deixa que se esqueçam as novas regras: professores, funcionários e alunos devem usá-la. Mesmo que a tarefa de comunicar durante horas "com a sensação de que a voz não tem alcance", dizem alguns adolescentes, seja agora um desafio.



À entrada, Renata, Diogo e António, alunos do 11.º ano, cumprimentam-se com os cotovelos e, no meio da azáfama do reencontro, dizem sentir-se "calmos" e "suficientemente responsáveis" para que as regras de distanciamento social e de higiene sejam cumpridas. "As mães é que estão mais preocupadas", diz Diogo, que reduz a sua preocupação a problemas menores: "Quando uso máscara, os óculos ficam embaciados e dificulta-me a visão, mas hei de habituar-me a isto".

Esta segunda-feira regressaram à Escola Secundária de Camões cerca de 400 de 600 alunos do 11.º e 12.º anos que, apesar da pandemia, precisam de se preparar para os exames nacionais. A avaliar pelo alto das fachadas e pelos largos corredores que o arquiteto Miguel Ventura Terra criou há mais de 100 anos, o distanciamento social poderia não ser hoje um problema nestes novos tempos. Aliás, o Liceu Camões chegou a ser um hospital de campanha durante a gripe espanhola que atacou a capital. No entanto, o desafio parece ser agora acrescido tendo em conta que decorrem obras de reabilitação desde o Verão passado.

À Renascença, João Jaime Pires, diretor da escola, fala na dificuldade de readaptar o espaço, com salas improvisadas, tendo em conta que as obras prosseguem e as instalações estão reduzidas a um terço.

"Foi um grande desafio. Os monoblocos são espaços muito pequenos e não garantem o distanciamento entre os alunos. A alternativa para que todos regressassem em segurança foi dedicar o ginásio para os alunos de Desenho e Geometria Descritiva, a biblioteca antiga para as Humanidades e o auditório para as aulas de Filosofia. E temos ainda 21 salas de aula", explica.