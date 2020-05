Covid-19: Número de casos ativos em Portugal regista maior quebra desde o início do surto

Veja também:

Portugal regista, esta segunda-feira, o maior decréscimo no número de casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, desde o início do surto. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, há a registar 21.548 casos ativos de Covid-19, menos 1.634 que no dia anterior.

O mesmo documento revela, ainda, que o número diário de recuperados (1.794), o maior de sempre, supera o número diário de novos casos de infeção por Covid-19 (173).