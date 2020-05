Covid-19. Nem todas as creches abrem esta segunda-feira, mas número de crianças vai aumentando

Filipe

18 mai, 2020 évora 00:29

A aldrabice do teste é como o uso da máscara . Tudo para criar confiança falsa . O teste negativo não protege do amanhã ser positivo . A máscara é como um preservativo furado quer para evitar a gravidez ou proteger do HIV . Antes , o remédio era desinfetar tudo . agora já não faz efeito . Até pode é levar a apanhar outras doenças pelos químicos empregues . O que faria bem era o Governo ter confinado o país a tempo e como deve ser , para reduzir os casos ativos a zero ou quanto mais a 3 ou 4 por dia . Agora , continuar na bitola dos 200 e tal por dia ... vai haver tragédia .