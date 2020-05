Covid-19: ​“Não deve haver ajuntamentos. Ponto”, apela Graça Freitas

Veja também:

Ajuntamentos como os que Portugal assistiu no domingo junto a algumas praias não devem acontecer, apela a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



“Relativamente aos ajuntamentos, não se devem verificar. Ponto”, afirmou a diretora-geral da Saúde na conferência de imprensa de apresentação do boletim diário Covid-19.

“Se houver densidade populacional num determinado sítio. é melhor não o frequentarmos. Quando formos para um sítio com muita gente, por mais atraente que seja, é evitá-lo”, pede Graça Freitas, em resposta a uma questão da Renascença.

A diretora-geral de saúde, faz a salvaguarda para pessoas “coabitantes que vivem na mesma casa”.

Na conferência de imprensa, Graça Freitas aconselha por isso, a manter a distância física “com ou sem máscara” e a evitar frequentar “zonas de grande densidade populacional”.

Já sobre a região do Algarve e a frequência das praias, a responsável adianta que “o Algarve foi uma das regiões do país com uma situação epidemiológica favorável, em que tudo aparenta estar controlado e esse ganho não se deve perder”.

Na região muito procurada para férias dos portugueses, e onde só se verificaram 15 óbitos, Graça Freitas diz que “é prudente não aligeirar” as medidas, considerando mesmo que é “demasiado cedo” para o alívios das medidas de forma a evitar uma segunda onda.