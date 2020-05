Circulação ferroviária interrompida na Linha do Sul

A circulação ferroviária está interrompida desde as 9h00 desta segunda-feira, na Linha do Sul, na zona de São Marcos da Serra, no interior do Algarve.

Na origem do corte da circulação de comboios está uma deficiência detetada numa catenária, de acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), em comunicado.

A IP adianta que a circulação está suspensa entre as estações de Santa Clara - Sabóia (Monchique) e de São Marcos (Silves).

No local estão equipas de manutenção da IP para avaliar os danos e proceder à reparação.