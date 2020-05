Balanço DGS. Maior número de recuperados (1.794) num dia. Há 1.231 (mais 13) mortos e 29.209 infetados

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (698), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (279), da região Centro (223), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.



O Norte também concentra a maior parte dos casos confirmados, com 16.396 (cerca de 56,13%). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (8.361), Centro (3.628), Algarve (356), Alentejo (243), Açores (135) e Madeira (90).

A taxa de letalidade mantém-se nos 4,2% (15,7% acima dos 70 anos).

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 295.449 casos suspeitos. O relatório desta segunda-feira revela, ainda, que 2.260 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 25 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.