​Espanha quer reabrir fronteiras no fim de junho

Espanha, país muito dependente do turismo, pretende reabrir as fronteiras no final de junho, quando terminarem todas as medidas de confinamento, afirmou esta segunda-feira o ministro dos Transportes, Luís Abalos, quando se regista um número de mortes abaixo dos 100, pelo segundo dia consecutivo.



Na semana passada, Madrid surpreendeu os parceiros da União Europeia ao impor uma quarentena de duas semanas a todos os viajantes estrangeiros e manter as fronteiras fechadas, como medida para evitar uma segunda vaga de Covid-19.

O ministro dos Transportes, Luís Abalos, afirmou, na altura, em declarações à TVE, não poder permitir que “estrangeiros viajem, enquanto a população espanhola está confinada”, mas explicou tratar-se de uma medida temporária que terminará “em paralelo com a permissão de viagens dentro de Espanha”.

"A partir do final de junho, iniciaremos a atividade turística, espero. Precisamos fazer de Espanha um país atraente do ponto de vista da saúde”, disse Abalos.

O turismo representa mais de 12% do PIB de Espanha. Mesmo com a reabertura de fronteiras no final de junho, as receitas do setor deverão cair mais de 120 mil milhões de euros, de acordo com uma estimativa da associação ligada ao setor do turismo Exceltur.

O país registou, esta segunda feira, 59 mortes por coronavírus, o segundo dia consecutivo, em dois meses, em que o número de óbitos é inferior a 100, informou o Ministério da Saúde.