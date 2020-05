Coronavírus. Trump diz que está a tomar hidroxicloroquina

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é outro dos entusiastas do medicamento. Diferenças de opinião no seu Governo já levaram à saída do ministro da Saúde. Luiz Henrique Mandetta, demitido em abril, afirmou, em entrevista à Folha de São Paulo, que o uso da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 pode aumentar o número de mortes por arritmia cardíaca. Ainda esta segunda-feira, a Sociedade Brasileira de Imunologia divulgou um parecer científico em que se lia que "a escolha desta terapia (com hidroxicloroquina), ou mesmo a conotação que a Covid-19 é uma doença de fácil tratamento, vem na contramão de toda a experiência mundial e científica com esta pandemia. Este posicionamento não apenas carece de evidência científica, além de ser perigoso, pois tomou um aspecto político inesperado".

Na semana passada, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que em Portugal não há registo de reações adversas ao fármaco hidroxicloroquina. “É um medicamento que deve ser usado de acordo com as suas indicações, pensando-se sempre o que se pesa quando se faz uma prescrição clínica, que são os riscos e os benefícios. A decisão de utilizar é uma decisão médica e sabemos, através do Infarmed, que até à data em Portugal não foram reportadas reações adversas no âmbito do sistema de fármaco vigilância”, disse Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde sublinha que as instituições nacionais e internacionais continuam a acompanhar a “evolução da utilização deste medicamento em todo o mundo e vão ajustando as suas recomendações de acordo com essa evolução”.