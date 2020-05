Costa apoia Marcelo. “Parece a união nacional em democracia”

Henrique Raposo considera que a política em Portugal está num sufoco, pelo que concorda que “o PS arranje um candidato da sua área”.

É a reação à manifestação de apoio, por parte do primeiro-ministro, António Costa, a um novo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa – à qual também reagiu a socialista Ana Gomes, lançando a hipótese de se candidatar a Belém.

“Não são só os socialistas que estão chocados e indignados. Pessoas à direita como eu também estão um bocadinho fartos. Isto às vezes parece a união nacional em democracia”, afirma Henrique Raposo na Renascença.

“Parece que não há vozes diferentes” e “a oposição está nas mãos da Iniciativa Liberal ou do PCP, são os únicos partidos que questionam”, defende.

“E agora temos o primeiro-ministro do PS a apoiar o Presidente da República do PSD. Ou seja, há uma criação de um bloco central que é sufocante”, conclui.

Jacinto Lucas Pires tem uma visão diferente e considera que “a forma partidária não é a certa para pensar as presidenciais”. Acrescenta, contudo, que o apoio de António Costa a Marcelo “abre mais espaço à direita”.

No espaço de comentário e debate do programa As Três da Manhã, Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires falaram ainda sobre o domingo de calor que levou muitas pessoas à rua e às praias e sobre a nova fase de desconfinamento, que se inicia nesta segunda-feira.