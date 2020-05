​Presidente da SAD do Aves garante que não haverá impugnação da I Liga

Veja também:

Depois do presidente do Desportivo das Aves, Armando Silva, ter anunciado a discordância e ameaçado com a impugnação do campeonato caso o estádio fosse chumbado, o presidente da SAD do Aves, Wei Zhao, assume em Bola Branca que a posição do presidente do clube não faz sentido, esclarecendo que não haverá obstáculos.



O empresário chinês garante a defesa da conclusão do campeonato e, por essa razão, respeitará a decisão de um possível chumbo do estádio e mudança para outro palco dos jogos em casa com FC Porto, Benfica, Belenenses, Moreirense e Vitória de Setúbal.

“A posição da SAD, é que temos de jogar o campeonato de qualquer forma para o terminar, independentemente de jogarmos ou não no nosso campo. Por isso não faz sentido a ideia de impugnação do campeonato”, assume Wei Zhao.

Nestas declarações a Bola Branca, o líder da SAD avense insiste no desacordo com a posição assumida pelo presidente do clube de ameaçar com a impugnação do campeonato e acrescenta que se as jornadas que restam não se realizassem, seria a falência de vários clubes.

“Não perguntei ao presidente onde foi buscar a ideia da impugnação. O clube tem a sua posição, cada tem a sua opinião. Também gostaria de jogar em casa, mas temos de pensar no campeonato, e o campeonato não é só o Aves, se não terminar o campeonato muitos clubes vão falir”, considera.

O Desportivo das Aves está em último lugar na classificação a 9 pontos da linha de água. A 10 jornadas do fim, o presidente da SAD assume que será muito difícil a permanência, e o futebol profissional do Aves já está a trabalhar para um projeto de subida na próxima temporada.

“Vamos tentar a manutenção nestes 10 jogos, mas se não houve um milagre vamos descer, mas já estamos a trabalhar para na próxima época para voltar a subir à I Liga”, conclui.