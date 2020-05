Coimbra acena com centralidade para receber final entre Benfica e FC Porto

O Estádio Cidade de Coimbra está a preparar-se para poder receber a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto.

A candidatura foi lançada mal se soube da indisponibilidade do Jamor. Em Bola Branca, Horácio Antunes, presidente da Associação de Futebol de Coimbra, manifesta a honra que seria receber a decisão da "prova rainha" do futebol português, usando como argumento o facto de, geograficamente, "estar mais ao meio", quando comparado com Aveiro ou Leiria, outros estádios do mapa Euro 2004.

Além desta centralidade, o dirigente acrescenta que o recinto tem sido utilizado na II Liga, um campeonato profissional e que levou a que fosse "vistoriado" e, assim, reúna condições "extremamente importantes".

Contando com o apoio da Académica, emblema que utiliza o estádio, mas também, e mais importante, com o da edilidade coimbrã, efetuam-se, nesta fase, arranjos, como "alterações de entradas para não haver passagens de uns pelos outros", e, ainda, nas instalações sanitárias, como os balneários, "com desinfeções e tratamento adequado".