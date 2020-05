Carlos Pinto é o novo treinador do D. Chaves

O técnico Carlos Pinto vai orientar o D. Chaves na próxima época na II Liga.

É um regresso do treinador de 47 anos ao comando técnico dos flavienses. Também esteve no Chaves enquanto jogador.

A restante equipa técnica será anunciada em breve, refere o clube em comunicado.

Como técnico, Carlos Pinto já orientou clubes como o Famalicão, que levou à I Liga em 2018/2019, Académica, Santa Clara, Paços de Ferreira, Tondela, Freamunde e Tirsense.



Carlos Pinto, que esteve no Leixões na época que terminou, substitui César Peixoto no D. Chaves. Quando o campeonato parou, os flavienses estavam no 12.º lugar, com 32 pontos.