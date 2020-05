Artur Soares Dias vê "mais exigência" em estádios sem público

Veja também:

O árbitro internacional Artur Soares Dias admitiu, esta segunda-feira, que o futebol sem público nas bancadas pode - até - ser mais exigente.

O principal campeonato português tem reinício agendado para dia 4 de junho, à porta fechada, tal como sucede com as Ligas que já recomeçaram e com as que ainda vão recomeçar, devido à pandemia da Covid-19.

Durante uma videoconferência promovida pelo ISPA - Instituto Universitário, sobre psicologia associada ao desporto, o árbitro portuense lembrou igualmente que há que preparar esta nova realidade antes do "apito inicial" de cada partida.

"Exige mais de mim fazer um jogo à porta fechada do que fazer um jogo com adeptos”, confessa Soares Dias, que ainda dirigiu encontros sem público antes da paragem generalizada do futebol, em março passado.

"Obriga-me a estar mais concentrado, mais atento. Há uma variável a que não estou habituado. Mas isso também é preparado antes do jogo, antecipando cenários e com trabalho psicológico, com vista a ter um bom desempenho. Que é, afinal, o meu objetivo", referiu o árbitro, num 'fórum' em que também Nuno Gomes, ex-avançado do Benfica e da seleção, e o surfista Frederico Morais, "Kikas", participaram.

Atenção! Jogos sem público "são a contar"

Segundo Nuno Gomes, "os jogadores têm de mentalizar-se que não será um jogo treino. São jogos a contar. Tem de haver trabalho junto dos atletas para que não relaxem", em face da ausência da habitual pressão do público.

A videoconferência, transmitida no Facebook, foi moderada por Pedro Almeida, mestre em Psicologia no desporto, que esteve vários anos ligado ao Benfica.