Celtic declarado campeão da Escócia

O campeonato de futebol da Escócia não vai terminar devido à pandemia de Covid-19. O Celtic foi declarado campeão da Escócia, anunciou esta segunda-feira a liga.

O Celtic conquistou o seu nono título nacional consecutivo.

O Rangers, que terminou em segundo lugar, tinha pedido uma investigação independente à forma como a Liga lidou com a pandemia e com a interrupção do campeonato, mas a maioria dos outros clubes não aprovou o inquérito.

A decisão foi tomada após os 12 clubes serem consultados, indica a Liga Escocesa de Futebol Profissional, em comunicado.

O Celtic foi declarado campeão da temporada 2019/2020 e o Hearts desce para a segunda divisão.

O futebol está parado na Escócia desde março devido à pandemia de Covid-19.