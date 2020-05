UE faz ponte aérea no combate à Covid19

Esta ponte aérea permite transportar trabalhadores humanitários e de serviços de emergência assim bens essenciais. Alguns destes voos no regresso permitem também repatriar cidadãos europeus retidos devido a restrições nas viagens. Assim aconteceu com o voo que saiu de Lisboa na sexta-feira para São Tomé e que, no regresso, traz 200 cidadãos europeus e são-tomenses.



A ponte aérea humanitária da União Europeia permite transportar equipamento e pessoal médico e facilitar ajuda humanitária a populações vulneráveis em várias regiões do mundo. A operação deverá durar até 6 meses e assume particular importância no atual contexto em que a pandemia impõe restrições de transporte e logística. A ponte aérea conta com o financiamento de 10 milhões de euros por parte da Comissão Europeia. Bruxelas cobre, assim, na totalidade os custos de transporte da operação.

Sempre que possível, no regresso os voos trazem outras equipas humanitárias ou cidadãos europeus que estão com dificuldades em regressar aos seus países devido às restrições nas viagens e que pediram para ser repatriados.

É o caso por exemplo do voo que descolou de Lisboa na sexta feira com destino a São Tomé. Um voo organizado em coordenação com Portugal e que transportou cerca de 20 toneladas de material humanitário, pessoal médico e técnicos portugueses e das Nações Unidas. No trajeto de regresso, o voo traz de volta 200 cidadãos da UE e de São Tomé.

A ponte aérea humanitária é organizada pela Comissão Europeia em articulação com os Estados-membros, Nações Unidas e ongs. Bruxelas financia na íntegra os custos de transporte das operações e começou com um primeiro voo com destino à República Centro-Africana.

No âmbito desta ponte aérea estão a ser programados mais voos para as próximas semanas. A prioridade vai para os países africanos onde a pandemia de coronavírus poderá agravar ainda mais as muitas crises humanitárias já existentes no continente. Mas a operação também envolve destinos no Médio Oriente, Ásia e América Latina.