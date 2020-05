Restaurantes que não cumpram orientações da DGS podem ser acusados de crime de desobediência

“As entidades públicas encontram-se vinculadas ao princípio da legalidade, pelo que só podem punir como contraordenação o facto descrito e declarado passível de coima por lei anterior ao momento da sua prática (artigo 2.º do Regime Geral das Contra Ordenações), não configurando as orientações da Direção-Geral de Saúde um normativo legal, pelo que não existem coimas associadas a um eventual incumprimento dessas mesmas orientações”, diz a autoridade que vai fiscalizar os restaurantes, juntamente com a PSP, GNR e Polícia Municipal, no âmbito das novas regras de funcionamento.

No entanto, esta entidade fiscalizadora não fica sem recurso à possibilidade de uma ação mais repressiva nesta matéria. Na mesma resposta, a ASAE elucida que, no atual quadro de pandemia e no desenvolvimento das situações de exceção, no qual se enquadra o estado de emergência e agora o estado de calamidade, pode atuar.

A fonte cita o que está disposto no n.º 10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, para afirmar que “as forças de segurança podem participar por crime de desobediência, a violação do disposto nos artigos 5.º e 6.º do regime anexo à referida Resolução, em que se insere o desrespeito das orientações emanadas pelas autoridades administrativas”.