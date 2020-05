José Carlos Sítima é o novo presidente do conselho de administração do Santander

O Santander escolheu José Carlos Sítima presidente do conselho de administração do banco. Vai suceder a António Vieira Monteiro, que morreu de Covid-19.



José Carlos Sítima, de 74 anos, era vice-presidente do conselho de administração do Santander Totta, é administrador na banca desde 1995.

O Banco de Portugal já deu luz verde para assumir as novas funções.

Em comunicado, o Santander aponta a longa carreira do gestor na banca. Desde 1995, passou por vários bancos do Grupo Champalimaud (Sottomayor, Totta, Crédito Predial e Chemical), em 2000 transitou para o grupo Santander com a venda de parte daqueles bancos. Em 2019 foi nomeado primeiro vice-presidente do Santander Portugal.

Chega agora a chairman, na sequência da morte de Vieira Monteiro, a 18 de março, foi a segunda vítima mortal registada em Portugal por causa da pandemia de Covid-19.