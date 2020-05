China promete doar quase dois mil milhões de euros para ajudar países afetados pela Covid-19

Veja também:

A China promete assistência financeira aos países afetados, sobretudo os mais pobres. O presidente chinês Xi Jinping garantiu esta segunda-feira que a China vai trabalhar com as restantes economias do G20, numa moratória da dívida dos países mais pobres.

Sobre potenciais vacinas, que a China possa desenvolver, diz que “vão estar disponíveis como um bem público global para que sejam acessíveis a todos os países em desenvolvimento”.

O Presidente chinês, que falava durante a reunião anual da Organização Mundial da Saúde (OMS), anunciou dois mil milhões de dólares (cerca de 1,85 mil milhões de euros) em assistência para os países afetados pela Covid-19, sobretudo os mais pobres. Uma ajuda que será distribuída em dois anos.

Este anúncio surge pouco depois dos Estados Unidos terem suspendidos os pagamentos à OMS, por alegada má gestão na pandemia da Covid-19.

Xi Jinping garantiu perante a assembleia da OMS que a China irá fornecer todos os dados relevantes sobre a doença, incluindo a sequência genética do vírus, “da forma mais oportuna”. “Compartilhamos a experiência sobre o controlo e tratamento com o mundo sem reservas”, garante. Acrescenta ainda:“Fizemos tudo ao nosso alcance para apoiar e ajudar os países atingidos”.