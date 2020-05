CDS defende descida de impostos em Orçamento retificativo

Criticando que “a propaganda do Governo não paga dívidas nem impede a pobreza”, o presidente do CDS insistiu na proposta que apresentou no início do mês, da criação de um mecanismo de acerto de contas para que “os portugueses possam descontar as dívidas do estado em impostos”.

“O Governo não pode cobrar o IMI [Imposto Municipal sobre Imóveis], quando ainda não pagou o reembolso do IRS, não pode cobrar as dívidas à Segurança Social, quando ainda não pagou o ‘lay-off’, e não pode querer cobrar mais impostos, quando o dinheiro das linhas de crédito ainda não chegou às empresas”, acrescenta.