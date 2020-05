Vaticano preocupado com o pós-Covid-19

O prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral no Vaticano, cardeal Peter Turckson, defendeu, esta sábado, que a crise aberta pela pandemia de Covid-19 constiui "uma oportunidade a não perder para imaginar um futuro melhor".

O cardeal ganês, que intervinha numa conferência, no Vaticano, subordinada à temática "Covid-19, crise alimentar e ecologia integral: a ação da Igreja", sublinhou que "dificilmente qualquer aspecto da vida e cultura humana é deixado incólume" pelo problema, qua "começou como um problema de saúde, mas afetou drasticamente a economia, o emprego, estilos de vida, segurança alimentar, o papel principal da Inteligência Artificial e segurança na Internet, política, governança e políticas (nacionalistas ou abertas e solidárias), pesquisa e patentes".

Turkson apontou, neste plano, os "ensinamentos do Papa Francisco de que "tudo está interconectado", encarando como "providencial em certo sentido" que o tema estrja a ser debatido "no momento em que celebraremos uma 'Semana do Laudato si', com muitas iniciativas espalhadas por todo o mundo, organizadas de forma autônoma pelas Igrejas locais, associações, ONG e assim por diante".

O cardeal Turkson confidenciou que numa das últimas reuniões que teve com o Papa, Francisco pediu para "preparar o futuro" - não "preparar para o futuro", mas prepará-lo, antecipá-lo, nomeadamente través do trabalho da nova Comissão da Covid-19 do Vaticano.

Mais de 7,8 milhões de pessoas ajudadas pela Caritas



Também presente na conferência, o secretário-geral da Caritas International, Aloysius John, sublinhou que a organização "está na linha de frente da resposta ao COVID-19 desde o início e seus membros intensificaram sua ação adaptando alguns dos programas em andamento à resposta ao COVID-19 para atender às necessidades em rápida expansão".

" A confederação Caritas está a ajudar mais de 7,8 milhões de pessoas em 14 países, incluindo Equador, Índia, Palestina, Bangladesh, Líbano e Burkina Faso. Além do Fundo de Resposta COVID-19, os mecanismos internos de solidariedade já foram ativados na Confederação. O apoio oferecido pelas organizações nacionais da Caritas a outros parceiros nacionais e locais da Caritas está ajudando 1,9 milhão de beneficiários ao financiar programas para um total de mais de 9 milhões de euros em diferentes partes do mundo", acrescentou.