Papa celebra na segunda-feira junto ao túmulo de João Paulo II

O Papa Francisco celebra amanhã, segunda-feira, dia 18 de maio, junto ao túmulo de João Paulo II, assinalando, desse modo, os 100 anos do nascimento do Papa polaco, com uma missa no altar onde repousam os restos mortais de Karol Wojtyla.

Na oração do Regina Coeli deste domingo, Francisco implorou que, “do Céu, ele continue a interceder pelo povo de Deus e pela paz no mundo ”.

Com esta celebração excepcional, na Basílica de São Pedro, às 7h00 (6h00 em Portugal), o Papa põe fim à habitual transmissão direta, "online", da sua eucaristia diária, uma vez que, em alguns países já se retomaram as celebrações com os fiéis.

Noutro plano, o Papa falou abordou a questão da abertura da missa aos fiéis, apelando: "Por favor, respeitem as normas de saúde."

"Avancemos no respeito das normas e prescrições que nos dão, em benefício da saúde de cada um e do povo”, enfatizou.

Francisco aproveitou também para deixar uma mensagem às crianças “Como no mês de maio, em muitas paróquias, é tradição celebrar a Missa da Primeira Comunhão” e como, “por causa da pandemia, esse belo momento de fé e celebração foi adiado, desejo enviar um pensamento afetuoso aos meninos e meninas que deveriam ter recebido a Eucaristia pela primeira vez."

“A viver este tempo de espera como uma oportunidade para se preparem melhor: rezando, lendo o livro do catecismo para aprofundar o conhecimento de Jesus, crescendo em bondade e no serviço aos outros."

No final, a propósito da "Semana da Laudato sii", que começa este e termina no próximo domingo, para assinalar o 5.º aniversário desta encíclica, Francisco deixou um apelo: “Nestes tempos de pandemia, em que tomamos mais consciência de cuidar da nossa Casa comum, desejo que toda esta reflexão e empenho comum, ajude a criar e fortificar atitudes construtivas para o cuidado da Criação."