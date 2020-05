Veja o número de casos de Covid-19 por concelho na lista da DGS

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1939 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1479), Porto (1317) e Matosinhos (1233). Dos 222 concelhos com pelo menos 3 casos confirmados de Covid-19, 175 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior. Castro Daire, Leiria, Pombal, Mealhada, Miranda do Corvo, Olhão, Chamusca, São Pedro do Sul fazem parte dos 100 concelhos com mais de três casos confirmados, que não registam aumento no número de infetados há, pelo menos, uma semana. Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica.

Portugal regista mortos 1.218 (mais 15 do que no sábado) e 29.036 infetados (mais 226) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). Depois de sexta-feira ter registado o dia com menos óbitos desde 22 de março, com seis mortes registadas, o valor mais do que duplica, para 15. O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sexta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (693), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (273), da região Centro (221), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira segue sem registo de mortes por Covid-19. O Norte também concentra a maior parte dos casos confirmados, com 16.352. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (8.235), Centro (3.626), Algarve (356), Alentejo (241), Açores (135) e Madeira (90). Globalmente, há em Portugal 16.870 mulheres e 11.940 homens infetados. O número de casos recuperados aumenta 814 para 4.636.