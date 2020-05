Três milhões de máscaras sem certificado? Governo já "pediu esclarecimentos ao fornecedor"

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, revela que o Governo já pediu um esclarecimento à empresa do antigo presidente da Associação Nacional de Farmácias, que vendeu três milhões de máscaras à Direção-Geral de Saúde com um certificado inválido.

Em conferência de imprensa, neste domingo, e confrontado com a notícia do jornal "Público", Lacerda Sales garante que o pagamento não será feito até existir um "cabal esclarecimento da situação".

"Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, enquanto central de compras, já solicitaram esclarecimentos ao fornecedor. Essas máscaras não foram distribuídas e o pagamento não será efetuado enquanto não houver um cabal esclarecimento da situação. As máscaras devem ser adquiridas de acordo com as regras", afirmou.