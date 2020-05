Reações à morte de José Cutileiro, "uma das mentes mais brilhantes dos nossos tempos"

"Era um patriota e um homem do mundo. Foi um brilhante diplomata, antropólogo, cronista e escritor, tendo aliado a ação ao pensamento sobre política externa, na defesa da paz, da liberdade e da democracia. Transmito à família as minhas condolências", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

O primeiro-ministro destaca o "brilhante" diplomata no desempenho de importantes funções em nome de Portugal e em cargos internacionais, caracterizando-o como "um patriota e um homem do mundo".

Marcelo recorda "um homem da cultura"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda que, para além de um "magnífico diplomata", Cutileiro foi "um homem da cultura"

"Um homem muito inteligente, que escrevia muitíssimo bem, um grande ensaísta, um grande colunista, um grande comentarista, e depois também um grande cronista no sentido de contar a sua vida e a vida dos outros e analisar de forma às vezes impiedosa, mas de forma muito lúcida, muito inteligente a vida nacional", disse aos jornalistas, em Mafra.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, José Cutileiro "fez dos melhores comentários de política internacional, durante muitas décadas".

"Portanto, reconhecemos o seu talento no que escrevia, na forma como escrevia, na maneira como via o mundo, como via a Europa, como via Portugal e o papel de Portugal. Marcou várias gerações, fica aqui o meu testemunho de amizade e de agradecimento", acrescentou.

João Gomes Cravinho, ministro da Defesa Nacional, diz que Cutileiro foi "uma das mentes mais brilhantes dos nossos tempos".

“A generosidade intelectual era imensa; em cada uma das crónicas, através da prosa luminosa e do maravilhoso sentido de humor encontramos autênticas pérolas”, escreveu no Twitter.