Ex-presidente da Associação Nacional de Farmácias vende três milhões de máscaras à DGS com certificado inválido

Veja também:

O ex-presidente da Associação Nacional de Farmácias João Cordeiro, através da empresa Quilaban, vendeu três milhões de máscaras do tipo FFP2 à Direcção-Geral da Saúde com um certificado “inválido ou falso”. A notícia é publicada neste domingo pelo jornal "Público", no âmbito de uma investigação sobre a entrada na Europa de inúmeros equipamentos de proteção com documentos falsificados. O valor total da encomenda foi de 8,5 milhões de euros.

Segundo o jornal, João Cordeiro remeteu esclarecimentos sobre o assunto para o diretor-geral da empresa, Sérgio Luciano, que admitiu problemas no certificado.

Ainda assim, Luciano alegou a "aparente qualidade” das máscaras e sublinhou que o fornecedor também disponibilizou “estudos de conformidade” emitidos por um instituto chinês de certificação. Ainda justificou a situação com o" contexto de intensa pressão que existe para o fornecimento e entrega destes produtos".



As máscaras foram vendidas à Quilaban pela empresa chinesa Gansu Changee Bio-pharmaceutica.