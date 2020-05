Escola de Faro produz viseiras para professores que vão retomar aulas

Ao todo, foram já produzidos mais de 3.000 exemplares entregues a profissionais essenciais, processo que, numa fase final, se centrou em assegurar a produção de unidades para a segurança dos professores do 11.º e 12.º anos do concelho de Faro, prestes a regressar às aulas.

Depois do auxílio aos profissionais de saúde e às forças da segurança, uma escola de Faro decidiu produzir viseiras para distribuir pelos professores do ensino secundário, cujas aulas presenciais retomam na segunda-feira, para minimizar a propagação da covid-19.

A explicação é interrompida quando Francisco Soares é contactado telefonicamente por um colega diretor a saber se as ‘suas viseiras’ já estão prontas. “Tudo OK. Podes vir buscar quando quiseres”, responde.

É numa sala de aula e laboratório que se faz “a receção e tratamento do suporte impresso em casa dos quase 50 ‘makers’” - que trabalharam durante semanas, sem cessar - e onde se inicia a linha de montagem. A entrega é feita por uma janela situada a curta distância do portão da escola , num processo “que se inicia pela desinfeção com lixívia e secagem”.

“Com a abertura do comércio local, a produção está dirigida para esse setor, assim como para a escola secundária, mas já foram entregues a profissionais da saúde, forças policiais e imprensa local e regional”, adiantou à Lusa Paulo Silva, responsável pelas instalações desportivas do município.

Teresa Gago, coproprietária de uma drogaria com o nome de família, enquanto levantava a sua ‘encomenda’, contou à Lusa que já tomou “outras precauções” no seu estabelecimento, como a “colocação de um acrílico em frente ao balcão”, admitindo, no entanto, que as viseiras “são sempre mais uma valia”.

Vítor Gonçalves , professor de Tecnologia de Informação e Comunicação numa escola de São Brás de Alportel é um dos responsáveis, desde o início, pela produção do suporte das viseiras, juntamente com outros ‘makers’. A produção, contou, começou “de forma individual, com alguma desorganização”, resolvida depois com “a intervenção da Câmara”.

É na garagem da sua casa que a Lusa encontra aquele foi um dos dez finalistas do ‘Global Teacher Prize’ Portugal 2019, competição que premeia professores que se destaquem na forma como transmitem os seus ensinamentos aos alunos.

É aí que tem instaladas duas das várias impressoras que mantém em funcionamento praticamente 24 horas por dia, já que a “lentidão na impressão” obriga a uma “atenção constante”, para garantir um ritmo de produção.

Vítor Gonçalves realça que houve um esforço “em aumentar o numero de impressoras”, envolvendo mais ‘makers’ e angariando verbas que “permitiram a aquisição de oito impressoras” que, no total, contabilizam “mais de 20 unidades de produção” a quem “a Câmara fornece o filamento de forma gratuita”, realçou.