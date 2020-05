Covid-19. Nem todas as creches abrem esta segunda-feira, mas número de crianças vai aumentando

Veja também:

Nem todas as creches das Misericórdias vão abrir esta segunda-feira. Há algumas em que o processo de testagem dos funcionários não está concluído, pelo que não vão abrir portas.

A garantia é deixada à Renascença pelo presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Manuel Lemos não tem o número certo, mas diz que são poucas as que vão ficar fechadas. “Não sei exatamente o número, mas são muito poucas, as restantes estão preparadas”.

“Nós temos algumas creches onde ainda não se fizeram os testes ou algumas em que já fez, mas ainda não tem os resultados. É um bocadinho arriscado abrir amanhã [segunda-feira] sem isso, mas está tudo preparado e se chegarem os testes e estiver tudo negativo podemos abrir”, acrescenta.

Manuel Lemos está convencido que “a sensação” que tem “é que as creches não vão abrir todas cheias. Os alunos com que começamos amanhã [segunda-feira] não serão os que vão chegar ao fim da semana, será com muito mais gente”.