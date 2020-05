Covid-19. Grávidas e recém-nascidos vão ter acompanhamentos diferentes

Veja também:

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, anunciou neste domingo que as grávidas vão ter novas indicações em relação aos procedimentos nos partos, relacionados com a possibilidade de a mãe estar infetada com Covid-19 e a presença de um acompanhante no momento do nascimento.

"Nas próximas 24 a 48 horas, vão sair duas normas para grávidas. Separámos os procedimentos das grávidas dos procedimentos do recém-nascidos, que podem receber outro acompanhamento. Os profissionais podem estar descansados, porque vamos dar mais informações. É possível que a grávida esteja positiva e o filho não, e a mãe ficar internada e o filho receber alta", afirmou Graça Freitas em conferência de imprensa.

Sobre a presença de um acompanhante durante o momento do parto, a DGS explica que a decisão será de cada hospital e das equipas médicas presentes no momento.

"Foram várias nuances que tiveram de ser afinadas. O acompanhamento é uma questão que nos preocupa, depende se o hospital considerar que tenha condições. Se os hospitais disserem que têm condições, assim será, mas a decisão será da equipa que acompanha o parto", esclareceu a diretora-geral.