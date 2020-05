​Ciganos confinados nas rulotes por vontade própria. "Temos medo pelas crianças"

O medo do vírus aprisiona-os nas rulotes e obriga à firmeza dos adultos para com as crianças. “Não temos saído daqui. Temos medo pelas crianças. Não temos saído das caravanas. O que é que havemos de fazer? Temos de aguentar”, conta à Renascença Alzira dos Santos, de 67 anos.

As condições em que residem as cerca de 20 pessoas, entre adultos e crianças, são degradantes, miseráveis. A chuva intensa que caía, quando a Renascença os visitou, agravou ainda mais a situação, misturando-se aos escombros, amontoados de lixo e lama, ferro velho, cartões, brinquedos e roupas espalhados pelo chão.

No início do mês, o deputado do Chega, André Ventura, demonstrou vontade de propor um decreto de lei para o confinamento especial da comunidade cigana, durante o combate ao surto do Covid-19. A ideia foi repudiada por vário setores da sociedade, sendo que a resposta do futebolista Ricardo Quaresma foi a que mais eco mediático e político obteve.

Máscaras não há, diz a matriarca da comunidade. A única forma de se protegerem passa por “lavar as mãos com água e sabão”. “Eu, desinfetante nunca 'botei'. Era pouco e guardamo-lo para as crianças”, informa.

Alzira sabe que “o vírus é perigoso” e manifesta grande preocupação com a neta de “oito aninhos, que é diabética”. “É difícil manter as crianças na caravana”, afirma, sublinhando que “com esta coisa dos vírus a vida é pior”. “Nós temos medo e os garotos também”, confessa.

António Rodrigues, o marido de Alzira, é doente e já está reformado com uma pensão de 300 euros. Passa os dias entre a caravana e a pequena horta. “Para onde hei de ir? Agora não se pode sair”, assinala, sublinhando que “agora os dias custam muito mais a passar”.