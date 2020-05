Wuhan volta a permitir grupos a dançar na rua

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números A usar máscaras e mantendo cerca de um metro de distância, homens e mulheres em Wuhan, cidade chinesa que foi o epicentro do surto da pandemia do Covid-19, puderam dançar novamente numa noite de sábado à beira do rio Yangtze. O bloqueio de 76 dias de Wuhan terminou em 8 de abril, e a cidade está arecuperar lentamente, na esperança de que o pior já passou, mas preocupada com o surgimento na semana passada de alguns novos casos do vírus. Mas se a maioria das grandes reuniões dentro de espaços fechados ainda é proibida, as pessoas começam a recuperar as suas vidas diárias e hobbies, que em muitas partes da China incluem danças onde se juntam grupos de várias pessoas, geralmente à noite em praças públicas, praças ou parques.

Na noite de sábado, mais de cem pessoas a usar máscaras dançaram numa avenida ao ar livre à beira-rio no centro de Wuhan, enquanto os altifalantes tocavam de tudo, desde música eletrónica até pop japonês. Alguns dançaram em pares. Outros moviam-se em sincronia com as rotinas de dança coreografadas.



"É muito difícil respirar ao usar a máscara para dançar e não nos conseguimos livrar da transpiração, mas estou muito bem disposta, porque podemos finalmente estar juntos", disse Zhang Jing, 42, acrescentando que havia voltado ao grupo de dança no começo de maio. Ainda assim, as preocupações com o vírus permanecem."Ainda me sinto um pouco constrangido (a dança) não se sente tão livre com uma máscara, e tenho um pouco de medo de que possa haver uma infecção cruzada", disse Fang Yuanyuan, 50.

O COVID-19 atingiu Wuhan pela primeira vez no final do ano passado e a cidade tornou-se o epicentro do surto da China, sendo, segundo as estatísticas por cerca de 80% dos casos de coronavírus do país, mas o bloqueio rigoroso ajudou a suster novas infecções.