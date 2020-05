Covid-19. Espanha regista menos de 100 óbitos em 24 horas

Veja também:

Nas últimas 24 horas, morreram 87 pessoas em Espanha, vítimas de Covid-19. É o número diário mais baixo registado no país desde o dia 12 de março, dois dias antes da declaração do estado de emergência.

Os dados oficiais apresentados neste domingo indicam que o total de óbitos está em 27.650. O número de pessoas infetadas desde que a pandemia chegou ao país soma

231.119 casos, sendo que, nas últimas 24 horas, foram identificados 421.

Face aos dados divulgados no sábado, também no número de novos infetados se regista uma queda, uma vez que nos últimos dias o número se situava sempre acima dos 500.

Ainda entre sábado e este domingo, mais 2.719 doentes foram dados como recuperados. Nesta altura, o número total de pessoas que ultrapassaram a doença é de 144.783.

As comunidades autónomas mais afetadas são Catalunha e Castela e Leão, onde a falta de homogeneidade dos relatórios dificulta a comparação, refere o jornal “El País”.

O jornal “El Mundo” aponta Madrid como a zona onde há mais casos e número de mortes. Este diário escreve também que “o número de hoje pode ser um pouco menor que o real, pois muitas vezes há sub-relatórios aos domingos e segundas-feiras, devido à menor atividade administrativa nos finais de semana”.

Os documentos, prossegue o jornal, “geralmente concordam com uma manifestação na terça-feira. Nas últimas semanas, no entanto, esse aumento não alterou substancialmente as tendências que marcaram os números dos dias anteriores”.





[Em atualização]