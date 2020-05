Coronavírus. Canadá vai testar vacina

Veja também:

As autoridades de saúde do Canadá aprovaram o primeiro teste clínico para uma vacina contra a Covid-19.

A informação é confirmada pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, citado pela televisão CNN.

“O Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá vai começar a trabalhar com fabricantes para, no caso de os testes serem bem sucedidos, a vacina poder ser distribuída no Canadá”, referiu.

Trudeau, que não divulgou qual era a empresa responsável pela vacina, acrescentou que “são notícias encorajadoras”.

No entanto, no início da semana o Conselho Nacional de Pesquisa tinha referido que estava a colaborar com a CanSino Biologics Inc, uma empresa sediada na China.

Na sexta-feira, a OMS divulgou que há, pelo menos, 118 vacinas contra a Covid-19 em fase de desenvolvimento, mas apenas oito em fase de testes clínicos.

O novo coronavírus já matou pelo menos 309.296 pessoas em todo o mundo desde que foi detetado em dezembro na China, de acordo com um relatório elaborado pela France Presse (AFP) e divulgado às 20h00.

Mais de 4.588.360 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da pandemia.